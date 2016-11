Gestão Taques tem de melhorar

O presidente da AL, deputado Guilherme Maluf, entende que o governador Taques, na metade do mandato, está agindo corretamente ao promover mudanças no comando de algumas secretarias. As últimas foram Cidades, com substituição de Chiletto por Wilson Santos e, agora, com a entrada de Kleber Lima no Gabinete de Comunicação e remanejamento de Jean Campos para o Escritório do Governo em Brasília. Maluf enfatiza que o governo precisa entregar resultados para a sociedade e fazer política. Considera que a avaliação precisa melhorar e tem observado em Taques esforço para fazer recomposição partidária, reaproximar o governo da AL e trazer caráter mais político para o Executivo, o que refletirá, acredita o parlamentar tucano, na recuperação da popularidade, até para ter condições políticas e eleitorais de eventualmente buscar a reeleição em 2018.