Gestão Vilson passa por devassa

Em Paranatinga, o peemedebista Josemar Marques, o Marquinho, ganhou a prefeitura com sede de vingança política do prefeito folclórico e fanfarrão Vilson Pires (foto), do PSDB e que perdeu feio com o candidato tucano João Bosco, 3º colocado nas urnas. Marquinho é filho de Dedé, primeiro prefeito eleito e que administrou Paranatinga por duas vezes (83/88 e 93/96) e tem como primo o também ex-prefeito Carlinhos. Agora com retorno do grupo ao poder, Marquinho quer uma devassa na gestão Vilson Pires. Contratou até uma equipe de auditores. Na campanha, o prefeito eleito chegou a dizer que Vilson, sucessor de Dedé, matou o seu pai de tanto persegui-lo, mesmo quando este estava acamado, vítima de câncer, doença que o levou a óbito. Em Paranatinga, curiosamente, na disputa com 4 candidatos, amargou a última colocação o empresário Jaiminho, irmão do famoso Jairão, dono de várias fazendas e empresas.