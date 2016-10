Getúlio espera por nova eleição

Getúlio Viana (foto), do PSB, está cheio de esperanças de conseguir derrubar na Justiça a condição de ficha suja. Ele foi o mais votado em Primavera do Leste, mas não poderá assumir a cadeira de prefeito, já ocupada por ele duas vezes. Concorreu com registro de candidatura indeferido. Seus votos estão congelados. No recurso impetrado no TSE, a defesa do ex-prefeito reforça a tese, inclusive na mesma linha defendida pelo presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, de que casos de peculato e de enriquecimento ilícito não se enquadram na Lei da Ficha Limpa, assim como de improbidade por erros formais ou materiais e que tenham atendidos as finalidades propostas no serviço público. Se Getúlio obtiver êxito nos recursos, Primavera do Leste terá nova eleição. Se não, assume o presidente da Câmara. Por causa disso, criou-se, desde já, uma disputa acirrada entre os 15 que tomarão posse no Legislativo em 1º de janeiro. A base de Getúlio é minoria. Sua coligação elegeu apenas 5. Os demais estão no arco de alianças do concorrente Paulo (PMDB), que teve apoio do prefeito Érico.