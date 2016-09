Gilberto e embate com Thelma

Em Chapada dos Guimarães, o ex-prefeito Gilberto de Melo (PR) está conseguindo "abafar" o barulho que vinha sendo feito pela principal concorrente, a ex-deputada federal Thelma de Oliveira (PSDB). Político carismático e populista, Gilberto tem maior inserção nas massas e está divulgando nas redes sociais os apoios gravados em vídeo a sua campanha dos senadores Cidinho (PR) e Blairo (PMDB), que hoje atua como ministro da Agricultura. Já a viúva do ex-governador Dante tenta se firmar com respaldo da classe média. Thelma transferiu recentemente o domicílio eleitoral de Cuiabá para Chapada motivado pelo interesse eleitoral. Como estratégia, ela explora a figura do governador Taques, do mesmo PSDB, com discurso de que o município precisa estar afinado politicamente com o comando do Estado para facilitar parcerias e concretização de projetos e obras. Os outros candidatos, sendo eles Didi da Pousada (PTN) e Sidnei Varanis (Rede), atravessam a campanha assistindo a polarização Gilberto x Thelma.