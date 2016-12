Glenda assume Secom de Cuiabá

Sob indicação de Pedro Pinto e Antero de Barros, ex-secretários de Estado que atuaram juntos no marketing da campanha vitoriosa de Emanuel, a jornalista Glenda Cury (foto) está praticamente definida como futura secretária de Comunicação de Cuiabá, a partir de janeiro. A pasta será desmembrada da de Governo. Inicialmente, o prefeito eleito estava "quebrando cabeça" sob uma lista com 12 nomes de profissionais. Avançando no processo de "depuração", ficaram as sócias na Íntegra Comunicação Estratégica, Juliana Scardua e Glenda, e também os jornalistas Bebeto Amador, Alexandre Aprá e José Marcondes, o Muvuca, além do publicitário Gustavo Vandoni. O nome de Glenda, formada em Comunicação pela UFMT e com passagem como repórter e editora por vários veículos e órgãos, como TRE-MT, deve ser anunciado oficialmente até a próxima terça junto com os demais que comporão o staff do novo prefeito. Os partidos aliados indicaram entre 3 e 6 nomes como alternativas às pastas. Emanuel já escolheu praticamente toda equipe, mas prefere não divulgar a lista. O único se tornou público até agora é Juarez Samaniego, que tocará o Meio Ambiente.