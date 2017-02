Governador debate cenário fiscal

O governador Pedro Taques (foto) chamou todos os secretários, adjuntos e mais o vice Carlos Fávaro para uma reunião nesta sexta, a portas fechadas. Abriu discussão interna sobre cenário fiscal e ações de governo. O gestor tucano quer que todos "abracem" a ideia e se empenhem para, com medidas austeras, equilibrar as contas públicas. Sabe que decisões consideradas impopulares, como de "congelar" salário do funcionalismo e de adequar leis da era Silval-Riva que asseguram aumentos progressivos a determinadas carreiras, trazem reações negativas às categorias. Por isso, todos da equipe, na ótica do governador, possuem argumentos convictos das medidas que serão tomadas e passam a defendê-las, inclusive em resposta a alguns deputados que possam contrapor as propostas. Taques deveria cobrar também mais comprometimento dos assessores na defesa das ações de governo.