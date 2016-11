Governador, vítima e punição

Pedro Taques deve receber esta semana, no gabinete no Palácio Paiaguás, Jane Patrício Lima Claro, mãe do jovem Rodrigo, que era aluno do curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiros e que morreu após ficar em coma devido à tortura sofrida durante treinamento na lagoa Trevisan e também por omissão de socorro. Taques se mostra solidário à família e repudia tal procedimento da tenente bombeiro Isadora Ledur (foto). Quer comunicar pessoalmente à família da vítima que o Estado está tomando todas as medidas que o caso requer. Aliás, o governador, em privado, determinou que o comando-geral do Bombeiros tomasse decisão célere e dura contra a oficial, que expôs tanto o Estado quanto a administração estadual ao agir com truculência nos treinamentos dos alunos. Ela é investigada em inquérito policial militar pela 2ª vez por excessos nos treinamentos.