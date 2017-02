Governo chama 113 para Detran

O governo, enfim, convoca mais 113 candidatos aprovados no concurso de 2015 para os quadros do Detran-MT. Embora o Palácio Paiaguás demonstre preocupação com o limite de gastos com a folha de pessoal, não teve outra alternativa senão chamar esses servidores para atender demanda de serviços prestados pelo órgão tanto na Capital quanto nos demais municípios. Antes, o governador Taques, os secretários Rogers (Segurança) e Júlio Modesto (Gestão) e a presidência e diretoria do Detran fizeram análise de um estudo técnico. As nomeações estão previstas para esta quarta (22). O sindicato que representa os servidores do órgão já liderou greves e protestos como forma de pressionar o governo a ampliar o quadro de pessoal.