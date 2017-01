Governo é águas de Chapada

Mesmo se tratando de uma cidade turística, com água em abundância em seus córregos e cachoeiras, Chapada dos Guimarães enfrenta um problema antigo, que é a falta de água potável nas torneiras dos moradores da zona urbana. E as sucessivas gestões municipais nada fizeram para resolver a questão. Para o governador Pedro Taques, que no final do ano passado decretou intervenção do Estado em Chapada por 15 dias, esse problema está com os dias contados. Ele vistoriou as obras na nova estação de captação de água e a estação de distribuição, que estão recebendo R$ 5 milhões de investimentos e outros R$ 10 milhões da Funasa, através de emenda alocada na época em que Thelma era deputada federal. Curiosamente, hoje ela é prefeita de Chapada. Taques afirma ter pedido urgência no término da construção, que permitirá captação, tratamento e distribuição de água.