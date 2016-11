Governo e aval de empresários

O meio empresarial se vê vitorioso e sente-se um tanto aliviado com a decisão do governador Taques de revogar o Decreto 380, instituído em 2015, mudando a sistemática de cobrança do ICMS. Taques reconheceu que atendeu pleito de um setor que vinha protestando por entender que é preciso, sim, implantar uma reforma tributária no Estado e não adotar normas por meio de um decreto que modificou a forma de arrecadação de ICMS. Isso vinha gerando insegurança jurídica. Estrategicamente, o Palácio Paiaguás começa a criar ambiente favorável, tanto junto aos empresários quanto aos deputados, para aprovar neste final do ano o projeto de reforma tributária, que deve deixar o modelo de tributação mais simples, direto e isonômico, não refletirá em aumento de impostos e reduzirá de 470 mil palavras para 16 mil palavras condensadas em 33 páginas.