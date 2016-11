Governo e aval para empréstimo

O governo estadual conseguiu sair do chamado Serasa dos Estados. Quitou pendências com a União que tinham empurrado a administração para a lista negativa. E, como tem capacidade de endividamento, o governo pode até bater à porta do Banco do Brasil, que já tem aprovado para eventualmente liberar nada menos que R$ 800 milhões. Se fizer opção pelo financiamento, hipótese nada descartada pelo Palácio Paiaguás, dependerá da chancela dos deputados. O governador Taques tem passado apurado para ajustar a máquina em meio à crise sem precedentes. Partiu agora para nova reforma administrativa e avança também na tributária. Luta para resolver o problema de fluxo de caixa, reduzindo despesas e na expectativa de elevar a arrecadação.