Grande aposta em Rondonópolis

Adilton Sachetti colocou "a cara" na campanha em Rondonópolis, em defesa da candidatura do tucano Rogério Salles. O hoje deputado federal seria "imbatível" se tivesse topado disputar de novo, mas não quis saber do teste das urnas. Carrega até hoje conceito de bom administrador da época em que foi prefeito, de 2005 a 2008. O problema é se a tão esperada transferência de voto acontecerá na prática. Salles explora ao máximo a vinculação a Sachetti no horário eleitoral. Mas, por enquanto, está difícil convencer as massas a desistir de Pátio (SD). Mesmo sem apoio de grandes lideranças, Pátio tem grande chance de reconquistar a prefeitura. Ele foi prefeito de 2009 a 2012. E Percival (PPS) busca a reeleição mais preocupado com Pátio do que com Salles. No fundo, Sachetti, que não ganhar com Salles, entrará para a história como grande perdedor, seja com a reeleição de Percival, seja com retorno de Pátio ao comando de Rondonópolis.