Grande estrutura e sem vitória

A força política do ex-federal por seis vezes e senador Wellington e o prestígio e popularidade do ex-deputado estadual Jota Barreto não foram suficientes para garantir ao afilhado político Ananias Filho (foto) cadeira na Câmara de Rondonópolis. Ananias, que foi vereador por três mandatos, presidente do Legislativo e prefeito por alguns meses e secretário estadual de Esporte e Lazer, montou grande estrutura de campanha. Mesmo com esse recall, apoios de líderes políticos locais e regionais, Ananias só conseguiu chegar a 1.318 votos. Ficou na 3ª suplência da coligação composta pelo PPS, PMDB, PT e PR. Esse bloco garantiu 5 vagas. E ficaram de suplentes, pela ordem, os hoje vereadores Reginaldo e Fulô, além de Ananias.