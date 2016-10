Grupo de Meraldo é derrotado

Em Acorizal, o servidor público estadual Clodoaldo Monteiro, o Clodo (foto), do PSDB, se elegeu prefeito por uma diferença de apenas 12 votos do prefeito Arcílio Jesus da Cruz, o Chindo (PSB). Clodo obteve 2.660 votos (50,1% dos válidos). Chindo chegou a 2.648 (49,9%). O vice da chapa de Chindo é o comerciário Maldo Sá (PSD), irmão do ex-prefeito e ex-deputado estadual Meraldo Sá. Aliás, Meraldo "mergulhou" na campanha em defesa da reeleição de Chindo. Quando veio o resultado oficial, apontando vitória do oposicionista Clodo, o ex-prefeito entrou em desespero. Embora não tenha sido candidato, Meraldo acabou sendo o grande derrotado politicamente em Acorizal.