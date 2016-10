Grupo de Wancley é derrotado

Após duas derrotas, o pecuarista Alcino Barcelos (foto), do PRB, ganhou a Prefeitura de Pontes e Lacerda fazendo uma campanha isolada, sem compromissos políticos e impôs derrota a grupos tradicionais locais e regionais. Obteve 11.817 votos (56,7%). O candidato do PSD Romes Ferreira levou para o palanque o ex-vereador e deputado estadual Wancley Carvalho (PV), o governador Taques, o vice Fávaro e ainda o federal Ezequiel. E, mesmo assim, perdeu. Foi o 2º colocado, com 7.861 votos (37,7%). Kiko Forin (DEM), que já havia tentado cadeira de prefeito, amargou nova derrota. Só chegou a 1.167 votos. A vitória de Alcino é prova de que o eleitor deseja renovação. Alcino teve passagem "relâmpago" pela AL. Em 2010, quando estava no PDT, substituiu por alguns dias o então deputado Pivetta. O prefeito eleito promete cortes de gastos, especialmente de cargos comissionados. Sente-se à vontade para tomar tais medidas, pois não entrou no jogo do "loteamento de cargos".