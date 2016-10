Guerra externa e os candidatos

Esta campanha de 2º turno está sendo marcada por uma série de embates externos nunca vistos em Cuiabá. Primeiro, travou-se uma guerra de marqueteiros, tendo de um lado Antero de Barros com seu candidato Emanuel (PMDB) e, de outro, Kleber Lima com Wilson (PSDB). Depois, entraram em ação as bancas jurídicas dos dois concorrentes, judicializando a campanha. Explorados também resultados de diferentes institutos de pesquisa, inclusive com percentuais bastante distintos. Os candidatos a prefeito passaram a explorar nomes dos principais apoiadores e, ao mesmo tempo, escondendo outros, aqueles com imagem desgastada ou "enrolados" com a Justiça. Por fim, vieram as brigas das famílias, com ênfase aos irmãos. De um lado, Elias Santos expõe o irmão-candidato Wilson, numa mensagem em que exige presença dos servidores públicos numa reunião pró-Wilson, sob pena de exoneração, e ainda usa o nome do governador Taques. De outro, Marco Polo, irmão de Emanuel, tem nome citado pelo tucano como beneficiário de um esquema de propina de R$ 4 milhões. Em meio a essas trocas de acusações, o eleitor acaba ficando confuso. Por isso, a eleição de domingo tende a registrar percentual elevado de votos nulos e de abstenções.