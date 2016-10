Herança maldita, crise e ajuste

O governador Taques voltou a dizer nesta 3ª que encontrou apenas R$ 84 mil na Conta Única do Estado, criticou o que chamou de "herança maldita" deixada pelo antecessor Silval, inclusive lembra de um demonstrativo que apontava que 2015 fecharia com déficit nas contas públicas de mais de R$ 1 bilhão. Diz que está organizando o caos que encontrou e lamenta que a oposição esteja usando o momento de crise para atacar o governo. Cita medidas duras de ajustes, como um novo horário de expediente, entre 13h e 19h nas repartições públicas, o que contribui para corte de gastos com energia, água, telefone, aluguel de carros e de imóveis e despesas com diárias. A manutenção da máquina em agosto ficou em R$ 210 milhões e, graças a essas medidas, em setembro fechará com R$ 138 milhões, ou seja, R$ 72 milhões a menos.