Hino volta às escolas de Cuiabá

Em todas as 161 unidades de ensino da rede pública de Cuiabá a execução dos hinos nacional, estadual e municipal passa a ser obrigatória uma vez por semana, antes que os alunos sejam liberados a entrar na sala de aula. A determinação partiu do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele assinou decreto, determinando que essa norma passe a valer já neste mês. Argumenta que é preciso resgatar o patriotismo, fortalecer a cidadania e a cultura entre as quase 50 mil crianças cuiabanas que frequentam diariamente as escolas. Cantar o Hino Nacional era costume para os alunos do ensino fundamental nos anos 1980 e 1990. Emanuel enfatiza que cada hino vai levar no máximo 4 minutos e isso não resultará em atraso de aula, nem do ano letivo e nem prejudica o desempenho dos alunos.