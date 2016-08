Horário eleitoral, choro e recado

O primeiro dia do horário eleitoral dos principais candidatos a prefeito de Cuiabá foi marcado por espécie de "apresentação curricular". Falaram da história de vida, da família e dos cargos e atividades desenvolvidas. O peemedebista Emanuel Pinheiro (foto), por exemplo, até "chorou" ao lembrar o assassinato, em 1974, do pai, o ex-deputado que também leva o nome de Emanuel Pinheiro. Serys (PR) citou a trajetória de ex-secretária de Cuiabá e do Estado, de ex-deputada e ex-senadora. Wilson Santos (PSDB) se apresentou como garoto humilde do bairro Bau, depois professor e político, com passagem pelos cargos de vereador, deputado estadual e federal e de prefeito. Julier Sebastião (PDT) lembrou da postura de coragem de, enquanto juiz federal, ter decretado a prisão do "comendador" João Arcanjo, que comandava o crime organizado. O Procurador Mauro pediu voto, se apresentando como o único candidato sem "amarras" políticas.