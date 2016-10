Ibope e água fria sobre wilsistas

O resultado da pesquisa Ibope desta sexta à noite, apontando 22 pontos de votos válidos de frente de Emanuel sobre Wilson praticamente na véspera da eleição, teve efeito de balde de água fria sobre a cabeça daqueles que fazem parte do núcleo da campanha do ex-prefeito da Capital. Espalharam notícia de que Wilson estava empatado e que iria assumir a liderança nas pesquisas, fazendo, inclusive, paródia da música "Vou Dar Virote", de Wesley Safadão, para anunciar que "Já deu virote". Mas, pelo Ibope, o candidato peemedebista à sucessão em Cuiabá continua com os mesmos 61% da amostragem anterior, de 14 de outubro, assim como o tucano segue com os também 39% da pesquisa passada. Aos poucos, o tucanato vai se conformando com a derrota ao Palácio Alencastro.