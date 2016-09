Ignorando o candidato do Psol

Os candidatos Wilson (PSDB) e Emanuel (PMDB) forçam uma polarização nesta reta final do primeiro turno em Cuiabá. Mesmo o procurador Mauro de Lara (foto) aparecendo na liderança ou até mesmo empatado tecnicamente, ambos ignoram-no. Sabem que o concorrente do radical Psol, que se sustenta no topo por causa dos votos de protesto, pode até ir para o segundo turno com um deles, mas dificilmente será eleito. Ao mesmo tempo, tanto Wilson quanto Emanuel querem o procurador no 2º turno. Nessa linha, quem avançar para a etapa final do teste das urnas, tendo Mauro de Lara como adversário, já entra com grande chance de conquistar o Palácio Alencastro.