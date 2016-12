Instigado a reagir contra Taques

Janaína Riva (PMDB), que faz oposição dura ao Governo Taques, conseguiu instigar o colega Nininho (foto) a tal ponto que o deputado do PSD subiu o tom da conversa, em plena solenidade no Paiaguás conduzida pelo governador Taques na entrega de novos lotes de ambulâncias às prefeituras, nesta quinta. E tudo começou por causa de interpretação equivocada de um comentário do governador, ao afirmar que não via ameaça nem em Guilherme Maluf e nem na AL em acionar a Justiça para receber os repasses atrasados, já que a relação é boa entre os Poderes. Nininho é primeiro-secretário da Mesa da AL. E tomou as dores. Enquanto Taques discursava, inclusive fazendo elogios ao próprio Nininho, que sugeriu compra das ambulâncias para os municípios, Janaína ficou "buzinando" no ouvido do colega, no sentido de encorajá-lo a responder o que considerou falta de respeito do governo para com o Legislativo. Nininho então se levantou e começou a circular para um lado e para outro e, em voz alta, pediu respeito e que não tem medo. Algumas pessoas acalmaram-no, assegurando que Taques não tinha feito tal declaração.