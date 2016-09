Interesses que movem Jajah

Em Várzea Grande, o suplente de deputado e apresentador de TV Jajah Neves (foto) não quer nem saber de apoiar Alan da Top Gás (PV), candidato a prefeito com 10 partidos, entre eles o PSDB do próprio Jajah. O ex-pedetista e hoje na sigla tucana faz campanha pela reeleição da prefeita Lucimar (DEM). "Costurou" esse acordo político com o ex-prefeito Jayme para, em moeda de troca, ter apoio dos Campos em 2018, quando tentará de novo cadeira na AL. De um lado da ponte, Jajah torce por Lucimar. Do outro, em Cuiabá, se dedica à candidatura de Wilson. Acontece que, se o colega tucano ganhar o Palácio Alencastro, o que marcaria a 3ª vitórisa de Wilson a prefeito, a vaga deste de deputado estadual ficará com o próprio Jajah, com 2 anos de assento. Daí o interesse em pedir voto para o ex-prefeito.