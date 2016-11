Interferência por cargos e Mesa

Fábio Garcia (PSB) começo a "colar" no prefeito eleito Emanuel (PMDB), pensando em cargos, e tem feito também articulações no Legislativo, sugerindo nome para eleição da Mesa Diretora da Câmara de Cuiabá como se tivesse direito a voto. Sem consultar a futura bancada, a ser composta de 3 vereadores do PSB (Gilberto, Misael e Marcelo Bussiki), o deputado federal dá "corda" para Misael, que é do seu partido, mas, no fundo, deseja mesmo é emplacar como candidato a presidente Justino Malheiros (PV). Tem mais: Fabinho, de família de empreiteiros, defende que o próximo secretário de Obras seja Júlio Malheiros, filho do ex-deputado João Malheiros e irmão de Justino, vereador eleitor. Será por quê?