Irmão de candidato é exonerado

Elias Santos, presidente da Metamat, acaba de deixar numa saia-justa tanto o irmão e candidato a prefeito Wilson quanto o governador Taques e também o corpo jurídico da campanha tucana. Mesmo se tratando de um político experiente, Elias, ex-vice-prefeito de Chapada dos Guimarães, ex-assessor no TCE e estrategista de várias campanhas do irmão, teve coragem de gravar um comunicado aos servidores, convocando-os para uma reunião pró-Wilson e, ao mesmo tempo, faz alerta sobre exoneração àqueles que não se fizerem presentes. Foi o trunfo que o candidato adversário Emanuel (PMDB) precisava para acusar o governo de usar a máquina na campanha. O governador, por sua vez, agiu rápido. Enfatizando que não permite uso da máquina ou qualquer outro crime eleitoral, Taques mandou exonerar Elias de imediato. Ele tinha saído de férias e muitos acreditavam até que estivesse afastado da estrutura do governo para ajudar o irmão na campanha, mas retornou à presidência da Companhia no início deste mês.