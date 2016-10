Isolado e se autovalorizando

Julier Sebastião (foto), 4º colocado na disputa à Prefeitura de Cuiabá, com 8,1% dos votos válidos, está se achando "o cara". Perguntado por aliados sobre quem apoiar neste 2º turno, se o tucano Wilson ou se o peemedebista Emanuel, o ex-juiz federal apenas ponderou que vai se manifestar depois do prefeito Mauro Mendes. Julier ainda não viu a ficha cair. Ele não é a liderança política de tamanha importância como imagina. Ademais, seu mandato de presidente da comissão provisória do PDT cuiabano venceu na última segunda (10). Na prática, não poderá mais falar em nome da legenda, a não ser que o presidente regional Zeca Viana o reconduza ao posto. O PDT decidiu apoiar Emanuel. Julier, por sua vez, está se autovalorizando". Não percebeu que está isolado e que fracassou a tentativa de usar a campanha a prefeito como escada para concorrer a deputado em 2018.