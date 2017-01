Jaciara terá 1ª Caravana do ano

A 1ª edição do ano da Caravana da Transformação será em Jaciara, cidade-polo do Vale do São Lourenço. O programa tem como carro-chefe serviços oftalmológicos para quem tem mais de 55 anos. A novidade nesta edição é a parceria com o TJ-MT e a inclusão de consultas médicas com profissionais de quatro áreas: urologia, oncologia, dermatologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Entre 24 deste mês e 3 de fevereiro, as demandas serão atendidas em Jaciara, abrangendo pessoas de outros 18 municípios da região. O secretário de Governo, José Arlindo (foto), é quem coordena a Caravana. Ele destaca que o projeto tem recebido várias parcerias. A 2ª edição deste ano será em São José dos Quatro Marcos. Desde seu lançamento, em julho de 2016, a iniciativa percorreu 3 municípios (Barra do Bugres, Peixoto de Azevedo e Canarana). Como em cada edição são recebidas demandas de cidades vizinhas, foram atendidos no ano passado cerca de 60 mil pessoas de 104 municípios.