Jajah assume e 4 na expectativa

Adriano Silva não é o único que já ocupou ou vai ter assento na AL nesta legislatura, que começou em fevereiro do ano passado. O ex-pedetista e tucano Jajah Neves (foto), enfim, assumiu. Entrou no lugar do agora secretário de Estado de Cidades, Wilson Santos. Com as eleições a prefeito de Emanuel (PMDB), em Cuiabá; e de Pátio, em Rondonópolis, se tornam titulares, respectivamente, Alan Kardec (PT) e Daltinho de Freitas (SD). Outra dança de cadeira se deu após brigas jurídicas. O petista Barranco, que teve votos validados neste ano, ficou com a cadeira ocupada por Taborelli. E quem está na fila, todo esperançoso para virar titular, é Meraldo (PSD). Ele torce para no próximo ano Zé Domingos ser nomeado conselheiro do TCE-MT para, assim, abrir vaga na AL.