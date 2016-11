Jajah na vaga de Wilson na AL

A possível ida de Wilson Santos para a equipe de Taques, como secretário de Estado de Cidades, abre espaço na Assembleia ao suplente Jajah Neves (foto), que se expos excessivamente na campanha, numa defesa feroz à candidatura de Wilson a prefeito da Capital e, ao mesmo tempo, atacando o peemedebista Emanuel, que se elegeu no 2º turno. As mudanças, promovidas a partir da iniciativa do governador, estão sendo feitas para entregar a ambos uma espécie de "prêmio de consolação". Wilson agora não terá como dizer que o chefe do Executivo estadual o abandonou. Populista e classificado como demagogo por muitos, Jajah também terá de passar borracha no discurso que vem fazendo desde 2015 de que não é prestigiado por Taques, com quem esteve no PDT e com quem está no PSDB.