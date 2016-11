Jefferson é novo defensor-geral

O governador Pedro Taques decidiu nomear para o posto de defensor-público-geral Sílvio Jefferson de Santana. Ele foi o mais votado. Numa disputa em que compareceram às urnas 167 defensores, Jefferson obteve 98 votos. Também integravam a lista tríplice Luziane Ribeiro, que havia conquistado 85 votos, e Nelson Gonçalves de Souza, com 23. O futuro defensor-geral pertence ao grupo de Djalma Mendes, que hoje comanda a Defensoria do Estado. A possse deve acontecer em 2 de janeiro para mandato de dois anos. Jefferson dá sinais de que possui habilidades de bom gestor e preza pelo diálogo com os Poderes e com a sociedade, especialmente os mais carentes que batem a porta da Defensoria em busca de suporte jurídico.