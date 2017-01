Jornalistas, órgãos e Poderes

No embalo das mudanças de comando de órgãos e Poderes, motivadas pelo início de gestão ou por razões estratégicas, estão sendo substituídos também aqueles profissionais que tocam a Comunicação. Na Secom de Cuiabá, por exemplo, o secretário agora é José Roberto Amador, o Bebeto. Na Câmara, agora presidida por Justino Malheiros, assume como secretária a jornalista Elisângela Tenório (foto). Em Várzea Grande, segue Marcos Lemes, o Marcão. Na AL, continua Raoni Ricci, embora o deputado Oscar Bezerra tenha feita indicação, junto a nova Mesa Diretora, que toma posse em 1º de fevereiro, para emplacar na Secom o apresentador de TV em Nova Mutum, Ed Motta. No TJ-MT, com a chegada de Rui Ramos à presidência, Mariane de Oliveira é cotada, mas, por enquanto, ela prossegue no TRE-MT, enquanto a Secom do TJ é comandada por Rannieri Queiroz. No governo estadual, toca a Gcom Kleber Lima, assim como Américo Corrêa na Secom do TCE-MT. Clênia Goreth é responsável pela Comunicação do MPE-MT, que terá novo procurador-geral de Justiça a ser nomeado pelo governador até o próximo dia 16, o que pode refletir na troca dos principais postos de assessoria.