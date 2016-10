Jovem de luta e vitória em Sinop

Uma das votações surpreendentes à Câmara de Sinop, na capital do Nortão, foi de Ícaro Severo (foto), do PSDB, estudante de 21 anos. Com 1.694 votos, ele foi o terceiro mais votado para vereador. Toma posse em janeiro juntamente com outros 14. Ícaro era irmão do acadêmico de Medicina, Eric Severo, que em 2014, aos 21 anos, foi vítima de latrocínio. A partir daí, a família da vítima e do agora vereador eleito lidera uma campanha nacional em defesa de leis mais duras para latrocidas. A família fez um abaixo-assinado, obtendo milhares de assinaturas e apoio publicamente da classe política, para que parlamentares, em Brasília, priorizem votação do projeto 343/2015, que propõe penas de até 50 anos para crimes de latrocínio, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro e estupro de vulnerável.