Juiz Moro elogia voto de Leitão

Em palestra nesta segunda à noite, em Cuiabá, o juiz federal Sérgio Moro (foto), que conduz a Operação Lava-Jato em Curitiba, fez elogios a Nilson Leitão (PSDB), único dos 8 federais de MT a votar contra o pacote anticorrupção, no qual foi incluída uma emenda estabelecendo punição a magistrados e integrantes do Ministério Público por crime de responsabilidade. Para uma plateia de 1,2 mil pessoas, entre políticos, empresários, secretários e servidores públicos, no Espaço Ágora, anexo ao hotel Gran Odara, Sérgio Moro afirmou ser contra a emenda de criminalização de juízes e membros do MP e observou que, não estava ali praticando política partidária e nem conhece o parlamentar, mas fazia questão de enfatizar que o único deste Estado a votar contra o pacote foi Leitão. Houve aplausos da plateia. Os demais federais mato-grossenses são: Bezerra e Valtenir (PMDB), Victório Galli (PSC), Ságuas (PT), Ezequiel (PP), Sachetti e Fábio Garcia (PSB).