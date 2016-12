Justiça com a queda de Renan

Pedro Taques, que nesta 2ª lançou o novo portal Transparência do Poder Executivo e prestigiou por alguns minutos a palestra do juiz federal Sérgio Moro, em Cuiabá, destacou a decisão do ministro do Supremo Marco Aurélio, que concedeu liminar que afasta Renan Calheiros (PMDB-AL) da presidência do Senado. O governador lembra que, enquanto senador, concorreu à presidência da Casa com propósito de afastar o peemedebista do comando e lembrou que perdeu de "lavada". De fato, naquela eleição à Mesa, em 1º de fevereiro de 2013, Renan garantiu vitória sobre o então pedetista e hoje tucano por 56 a 18. Para o governador, a Justiça está sendo feita agora". Renan responde por peculato. Virou reú e, nessas condições, não pode permanecer na linha sucessória da Presidência da República.