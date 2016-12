Justino e maior chance de vencer

O grupo dos 11 da base do prefeito eleito Emanuel estabeleceu até o próximo dia 9 para decidir quem será candidato à presidência do Legislativo cuiabano. A esse bloco estão se juntando ou dois ou os quatro que garantiram vaga pelo PV. Há cinco nomes colocados com vistas ao comando da Câmara, sendo eles dos vereadores Paulo Araújo (PP), Juca do Guaraná (PT do B), Dilemário (Pros), Lilo Pinheiro (PRP) e Justino Malheiros, o Tininho (PV). Destes, quem detém maior força nas articulações é Justino, que conta com ajuda do pai, ex-presidente da Câmara, ex-deputado e ex-secretário de Estado João Malheiros, que é amigo pessoal de Emanuel. Eleito pela 1ª vez, Justino contrariou orientação do PV, que apoiou Wilson Santos, e fez campanha para Emanuel nos dois turnos, assim como Veloso, outro eleito pelo PV. Se Justino conseguir atrair os 4 "verdes", que formam a maior bancada, incluindo Mário Nadaf e Felipe Wellaton, o grupo terá 15 dos 25 votos, mais que suficiente para ganhar a Mesa.