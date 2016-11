Kleber é cotado para a Gcom

O governador Pedro Taques está bem receptivo à ideia de convidar o jornalista e marqueteiro Kleber Lima (foto) para o comando do Gabinete de Comunicação Social, que detém orçamento anual de R$ 70 milhões. Ao mesmo tempo, tem pedido para o secretário Jean Campos, profissional de extrema confiança e que o acompanha desde a época de senador, para este prosseguir na Gcom sem data para sair. Em verdade, Taques adiantou para o próprio Jean que pretende destacá-lo para cuidar do Escritório de Representação do Estado em Brasília. Kleber foi marqueteiro da campanha de Wilson, derrotado a prefeito de Cuiabá. Antes, tocou a Secom da Capital na gestão Mauro Mendes. Curiosamente, Wilson, 15 dias depois das eleições, vai assumir a pasta de Cidades. E o próprio Kleber também é cotado para compor a mesma equipe do governo tucano.