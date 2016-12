Um projeto falho e mal elaborado pelo deputado de primeiro mandato Wancley Carvalho (PV) e que já virou lei proíbe uso da expressão "boa aparência" em anúncios de recrutamento de pessoal. Entende ser discriminatório e excludente. Estabelece que esse dispositivo deve ser aplicado nas empresas públicas, às sociedades de economia mista, às empresas privadas, às firmas individuais, às entidades beneficentes, às fundações e às pessoas físicas instaladas ou domiciliadas no Estado. Veda também, nas publicações de anúncios, a citação do número de vagas e as qualificações exigidas para cada cargo ou função. Detalhe: a proposta do parlamentar que resultou na Lei 10.471, em vigor a partir desta quarta (14), não define punição para quem descumpri-la.