Leitão, derrotas e o Senado

Embora não tenha sido candidato e o PSDB tenha se tornado a 2ª maior força política com a conquista de 40 municípios, que reúnem 392,1 mil eleitores (17,2% do total do Estado), Nilson Leitão sai como derrotado deste pleito. Presidente estadual do PSDB, ele ajudou a amarrar as alianças em Sinop, onde mora e foi prefeito duas vezes, e também nas demais cidades pólos, inclusive Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. E em todas essas cidades o tucanato perdeu. A maior derrota de Leitão foi em Sinop, chamada de capitão do Nortão. Ele vem atravessando estes 8 anos em que está fora do poder local descendo porrete sobre o lombo do prefeito Juarez Costa, que elegeu a sua vice, empresária Rosana (PR), para sucede-lo. Leitão se articulou mal, se indispôs com várias lideranças e vê entrar água no projeto de disputar o Senado em 2018 como candidato preferido do governador Taques.