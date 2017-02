Leitão e benção de Temer

O deputado federal Nilson Leitão (PSDB) assumiu o comando da FPA em grande estilo e com a benção do presidente Michel Temer, que prometeu apoio ao grupo. A solenidade aconteceu no Dúnia City Hall, em Brasília, e foi pretigiada pela cúpula dos governos Temer e Taques, além de deputados, senadores, prefeitos, vereadores e lideranças do agronegócio. A posse foi "badalada", reunindo mais de 400 pessoas. Leitão é o segundo de MT a comandar a frente parlamentar que debate os assuntos de interesse do agronegócio. O primeiro foi Homero (já falecido) . A FPA é uma das mais influentes do Congresso - formada por 222 deputados e 24 senadores. Entre as prioridades estão o debate sobre o Fex, CPI da Funai, prestes a encerrar, e nova legislação trabalhista.