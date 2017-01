Léo toca Primavera; Viana perde

Em Primavera do Leste, 5ª economia do Estado, o novo prefeito é o jovem de 31 anos Leonardo Bortolin, o Léo (foto), do mesmo PMDB de Paulo Bersch, que ganhou a disputa à sucessão municipal, mas não levou porque o 1º colocado e com mais de 50% dos votos nominais, ex-prefeito Getúlio Viana (PSB), está inelegível e luta no TSE para derrubar a decisão que o carimbou como ficha suja. Vereador de 2º mandato, Bortolin ganhou a presidência da Câmara neste domingo por 8 a 7. Derrotou Paulo Márcio (DEM), que traiu seu grupo político, se juntou aos Viana e perdeu a Mesa. Léo já assume o Executivo neste domingo. Vai comandar Primavera até o TSE decidir, em plenário, mais um recurso de Getúlio. A tendência é esse prossegue se estender até junho. Se Getúlio perder, assim como aconteceu nas duas instâncias, haverá nova eleição. Enquanto isso, a Câmara será presidida por Valmisley Alves dos Santos (PV), o Miley. Os integrantes da Mesa agora são: Miley (presidente), Kinha Juriti, do PV (1º vice), Carlos Venâncio, do PSD (1º secretário), Luis Costa, do PR (2º secretário) e Elton Baraldi, o Nhonho, do PMDB (3º secretário).