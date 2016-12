Licitação já em final de mandato

Sob orientação do prefeito Mauro, a 15 dias de deixar o Palácio Alencastro, o procurador-geral do Município Rogério Gallo (foto) conduz o processo de licitação do transporte público de Cuiabá, mesmo sob questionamento do MPE do porquê da prorrogação do contrato e sob alerta do prefeito eleito Emanuel de que deve anular todo o trâmite. Gallo promoveu audiência pública no último dia 6. Apresentou ali o que se chama de termo de referência (projeto básico) do certame. Enfatiza que o prefeito Mauro está agindo de forma correta para, no futuro, não ser acusado de omissão, e destacou que o edital vem sendo discutido na fase interna há um ano. Observa que é preciso ter continuidade do serviço público, independente da troca de prefeito. Quer deixar tudo pronto para o próximo gestor e garante que essa modelagem corrige erros de uma licitação de 2002, com problemas de distribuição de linhas e até litígio na Justiça entre as concessionárias.