Liderança de candidato e temor

Aliados de Emanuel Pinheiro (PMDB) estão empolgados com o desempenho do candidato peemedebista nesta reta final do segundo turno. Ao mesmo tempo que veem consolidação da liderança e destacam o fato do adversário Wilson continuar com alto índice de rejeição, demonstram certo temor de haver surpresa nas intenções de voto em favor do tucano. Esse fenômeno de última hora aconteceu no 1º turno, quando Wilson estava em 3º e conseguiu avançar para o 2º turno, enquanto o procurador Mauro (Psol) despencou. Outra preocupação daqueles que estão no palanque de Emanuel é do reflexo nas urnas do peso da máquina do Governo Taques. De todo modo, o peemedebista caminha para a vitória, ainda mais com ajuda indireta do prefeito Mauro, que está com a popularidade em alta e não gravou para o horário eleitoral pedindo voto para Wilson. A considerar a pesquisa Ibope da última sexta (14), a vantagem de Emanuel é considerada "elástica".