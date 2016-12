Luciana na vaga de Chico 2000

Se de um lado Chico 2000 (PR) caiu em desgraça e foi parar na cadeia sob acusação de crime de estupro, de outro está a feliz advogada Luciana Zamproni (foto), do Partido da Mulher Brasileira. Acontece que o parlamentar, reeleito para o quatro mandato com 3.845 votos, tende a ser cassado. Vai enfrentar uma comissão de Ética na Câmara. E como a tendência é de isso ocorrer na próxima legislatura, que começa a partir de 1º de janeiro, a vaga na Câmara, então, ficaria com Luciana, que obteve nas urnas 1.756 votos e ficou como primeira-suplente da coligação de cinco partidos (PR, PMDB, PMB, Pros e PPL). Em 2012, Luciana disputou pelo PSB e não obteve êxito à vereadora. O ex-vereador Ralf Leite (PMDB), que também se envolveu em escândalo quando exercia mandato no Legislativo cuiabano, passaria à primeira-suplência da coligação, seguido do também peemedebista Gustavo Costa.