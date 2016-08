Lucimar atrai mais um partido

As oposições em Várzea Grande, capitaneadas pelos candidatos a prefeito Alan da Top Gás (PV) e Pery Taborelli (PSC), estão com dificuldades para "segurar" aliados. Muitos deles flertam com a prefeita Lucimar Campos (DEM), que busca a reeleição. O nanico PT do B, por exemplo, fechou coligação com o então candidato William Cardoso (PSDB), mas aproveitou que o tucano desistiu e foi substituído por Alan para pular do barco. Agora, apoia Lucimar. A troca de coligação será formalizada nesta segunda junto à Justiça Eleitoral. Antes, o PC do B tinha feito igual, se juntando à candidata que detém o poder da máquina. E quem segue articulando, buscando cooptar aliados, é o ex-prefeito e ex-senador Jayme, marido da prefeita. Já contabiliza 14 partidos no palanque de Lucimar.