Lucimar não vai à debate em VG

A prefeita Lucimar Campos (DEM), candidata à reeleição e com ampla vantagem nas intenções de voto em Várzea Grande, não vai ao debate da próxima quinta (22), no Hits Convention, e que está sendo organizado por Edna Araújo, do site VG Notícias, em parceria com seccional da OAB, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-VG) e Associação Comercial e Industrial (ACIVAG-VG). Esposa do ex-prefeito e ex-senador Jayme, Lucimar quer evitar constrangimentos. É que o ex-deputado Taborelli (PSC), um de seus adversários, costuma levar a discussão para ataques, denúncias e agressões verbais. Ademais, os organizadores do evento, segundo o núcleo da campanha de Lucimar, são apoiadores de Taborelli e também do empresário Alan da Top Gás (PV). Mesmo sendo o 2º maior município do Estado, Várzea Grande não tem espaço no horário eleitoral na TV porque as retransmissoras estão localizadas na vizinha Cuiabá. Os candidatos contam apenas com tempo na rádio Industrial.