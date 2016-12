Lula vincula Moro ao tucanato

Lula criticou a vinda a Cuiabá do juiz federal Sérgio Moro, que já mandou dezenas de autoridades para cadeia em consequência da Lava-Jato. Escreveu que Moro foi chamado para dar palestra em evento do governo do PSDB e que elogiou deputado tucano acusado de desviar dinheiro de secretaria estadual de Educação. O petista cutucou também a secretária Adriana Vandoni (foto), do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção. Segundo o ex-presidente, que, por ordem de Moro, já foi conduzido para prestar depoimento à PF, o magistrado atendeu a uma agenda política, a convite do governador tucano Pedro Taques. E citou que Adriana, também filiada ao PSDB, reuniu a equipe de seu gabinete para tirar fotos com o juiz, assim como o filho e a nora da tucana. No site de Lula ainda está escrito que o juiz aproveitou o palanque do governador tucano para criticar o projeto que visa punir abusos e erros cometidos por autoridades judiciais, policiais e do MP e fez elogios ao deputado Leitão, que votou contra o projeto que visa regular a ação das autoridades. E emendou: "Moro só não disse que o parlamentar por ele elogiado foi citado em delação premiada do empresário Giovani Guizardi, que afirmou que o deputado recebeu dinheiro desviado de esquema fraudulento na Seduc".