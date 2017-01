Mais 3 escolas estaduais em VG

Várzea Grande, 2º município mais populoso do Estado, com cerca de 280 mil habitantes, vai ganhar três novas escolas estaduais. Sob chancela do governador Taques, os convênios já foram assinados pelos secretários estadual e municipal de Educação, Esporte e Lazer, respectivamente, Marco Marrafon (foto) e Sílvio Fidelis, e pela prefeita Lucimar. Cada escola vai custar R$ 6,4 milhões, totalizando R$ 19,2 milhões. Esse dinheiro já entra no caixa do município. A prefeitura participa com R$ 256 mil de contrapartida em cada unidade. Com 16 salas de aula, refeitório e quadra poliesportiva coberta, uma escola será construída no bairro Souza Lima, outra no residencial São Simão e, a terceira, no parque Sabiá. As obras fazem parte do Pró-Escolas, programa instituído pela Seduc que contempla estrutura, ensino e inovação, tendo como foco a busca por melhorias no ensino-aprendizagem.