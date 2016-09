Mais recursos para Segurança

Em solenidade concorrida na segunda (5), que marcou os 181 anos de fundação da PM-MT, Pedro Taques diz que seu governo faz investimentos em recursos humanos e na infraestrutura para reforçar a prevenção e repressão à criminalidade. A instituição tem hoje 8 mil policiais. O governador disse que em menos de dois anos de gestão, a PM recebeu 1.950 novos policiais. Citou aquisição de 174 motocicletas, 51 caminhonetes (L200 Triton), 130 viaturas (SUV-Blazer), 2,5 mil coletes e 110 pistolas (Glock) 9mm. Calcula que neste ano os investimentos no setor vão chegar a R$ 350 milhões. Para Taques, "a Segurança precisa de menos discursos e mais recursos". Ainda no evento, ele assinou promoção de mais de 200 policiais, sendo seis a coronel, 60 a outros postos de oficiais (tenente, capitão, major e tenente-coronel) e 140 dentro do quadro de praças (cabo, sargento e subtenente).