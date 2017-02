Mais um ex-integrante da equipe do ex-prefeito cuiabano Mauro Mendes que encontra abrigo no Governo Taques. Trata-se de João Batista (foto), que foi adjunto e, depois, pelos últimos seis meses do mandato do socialista, secretário de Governo e de Comunicação Social. Batista agora atua na Unidade de Relações Políticas, estrutura da pasta de Educação, Esporte e Lazer, sob Marco Marrafon. São 12 "mauristas", que ocuparam cargos considerados relevantes na Capital e que agora estão empregados no Estado, como Alan Resende Porto e Marioneide, hoje adjuntos de Obras e de Infraestrutura Escolar da Educação, respectivamente; Beto Corrêa, na assessoria especial da Casa Civil; os secretários Guilherme Muller (Planejamento), Rogério Gallo (Procuradoria-Geral), Kleber Lima (Comunicação) e Domingos Sávio (Ciência, Tecnologia e Inovação); e Thiago França, na assessoria especial da pasta de Cidades.