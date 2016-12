Maluf tem chance ao Senado

Guilherme Maluf (PSDB) está disposto a alçar voo mais alto na vida pública. Começou como vereador por Cuiabá, se tornou deputado, exercendo hoje o 3º mandato, assumiu a presidência da AL, se garantiu na próxima Mesa como primeiro-secretário e agora pretende viabilizar projeto ao Senado. Em 2018, serão abertas duas vagas, com conclusão dos mandatos de Blairo (PMDB) e Medeiros (PSD). E Maluf está de olho numa dessas cadeiras, ainda mais depois que o colega tucano Nilson Leitão, que tinha a mesma pretensão, recuou com a derrota política em Sinop. Tranquilo, conciliador e daqueles políticos que prezam pelo diálogo, Maluf foi testado e aprovado como gestor. Na presidência, adotou medidas duras de contenção de gastos, contrariando muitos interesses, inclusive dos colegas parlamentares, e impôs uma gestão transparente e em parceria com MPE, o que melhou o conceito e a imagem do Legislativo mato-grossense. Se tiver respaldo incondicional do tucanato, inclusive do Palácio Paiaguás, Maluf parte para uma investida majoritária com chances reais de vitória. Começou bem pela Baixada Cuiabana, onde está seu principal reduto eleitoral, com apoio, desde já, de várias lideranças.